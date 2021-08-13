Tartıştığı arkadaşını tabancayla ağır yaraladı

AA

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'ndaki bir inşaatta bekçilik yapan H.D. ile yanına ziyarete gelen arkadaşı H.O.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.O.K, arkadaşı H.D'yi tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı öğrenilen inşaat bekçisi H.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine gör; polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.