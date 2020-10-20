Kayseri'de aranan ikisi firari hükümlü 20 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan ve aranan 23 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezinde 23 adreste, 33 ekip ve 78 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yakın akrabayı öldürme, kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve yaralama suçlarından aranan toplam 20 kişi yakalandı.Yakalananlardan T.Z. hakkında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay, C.D. hakkında ise "hırsızlık" suçlarından 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.Firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.