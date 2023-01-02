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Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı

Giriş: 02.01.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
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AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 5 ay ile 13 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 hükümlü cezaevine teslim edildi, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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