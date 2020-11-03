Kayseri'de apartmanların ortak kullanım alanlarındaki etkinlikler yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda bazı kararlar alındığı ifade edildi.
Açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamada alınan kararlarla ilgili şunlar aktarıldı:
"İl genelinde tüm kafelerin, kahvehanelerin, çay ocaklarının her gün 22.00-08.00 saatleri arasında faaliyetlerinin sonlandırılmasına, pastanelerin ise her gün 22.00-08.00 saatleri arasında oturan müşteri kabul etmemesine ancak paket servis yapabilmelerine, il genelinde apartman ve sitelere ait toplantı salonu, spor salonu, çocuk oyun alanı, havuz, sauna, sinema gösterim odası gibi alanlarda apartman toplantısı, oturma, gün, doğum günü kutlamaları, nişan, yemek, kahvaltı etkinliklerinin yapılmamasına karar verildi. Kararın site ve apartman yöneticileri tarafından uygulanmasına ve herkesin görebileceği bir yere asılmasına, aksi takdirde idari ve adli işlemlerden site ve apartman yöneticilerinin de sorumlu olmasına karar verildi."
Kurulun, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldığı belirtildi.
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