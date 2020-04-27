Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eren Gürpınar idaresindeki 38 JZ 463 plakalı ambulans Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 LJ 988 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ambulans sürücüsü ile sağlık personeli Mustafa Çalıkıran ve İbrahim Çürük, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaralanan personeli hastanede ziyaret etti.