Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Merkez Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nin Emek Kavşağı'nda E.S'nin kullandığı 38 YK 086 plakalı otomobil ile 38 GG 017 plakalı ambulans çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ve otomobilde bulunan Z.Y.S. F.S. ile otomobil sürücüsü E.S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.