Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'ndeki bir iş yerinde, O.U. ile A.P. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, O.U'nun silahla ateş etmesi sonucu A.P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.P. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli O.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.