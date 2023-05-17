Kayseri'de 91 suçtan aranan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'karşılıksız çek' ve 'ticareti usulüne aykırı terk etme' gibi 91 ayrı suçtan aranan Metin Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelinin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Metin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.