Kayseri'de 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de bir TIR'ın dorsesinde 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldıkları bir TIR'ı kent girişinde durduran ekipler, araçtaki P.H. ve K.Y'yi gözaltına aldı.
TIR'ın dorsesinde narkotik köpeklerle yapılan aramada 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.