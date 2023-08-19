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        Haberler Gündem Kayseri'de 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Kayseri'de 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de bir TIR'ın dorsesinde 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 22:05
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        Kayseri'de 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Takibe aldıkları bir TIR'ı kent girişinde durduran ekipler, araçtaki P.H. ve K.Y'yi gözaltına aldı.

        TIR'ın dorsesinde narkotik köpeklerle yapılan aramada 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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