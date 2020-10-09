Kayseri'de 80 günde 80 park yapılacak

AA

"Melikgazi’de 80 günde ne yapılır?" projesinin Kayseri Kalesi'nde düzenlenen programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "80 günde 80 park" tanıtımında, kent genelinde 5-7 parktan bugün belediyeler olarak 2 bine yaklaşan park sayısına ulaştıklarını söyledi.

Kayseri'de bugüne kadar yapılan hizmetlerden bahseden Özhaseki, kentte belediyecilik açısından milatın 1994 olduğunu, borçlu belediyelerle başladıklarını, önce altyapı ile uğraştıklarını, gecekonduları dönüştürdüklerini, sonra da üst yapı çalışmalarını yaptıklarını anlattı.

Şehirlerin geleceğinin o şehirde yaşayan yöneticilerin ufukları ile doğru orantılı olduğunu belirten Özhaseki, "Şehir yöneticileri ufuklu adamlarsa, büyük projeler ortaya koyarlarsa risk alırlarsa ve kendi içlerinde uyumu sağlayıp çalışıyorlarsa o şehirlerin geleceği aydınlıktır. Değilse, birbirlerine düşerlerse, lüzumsuz kavgalar başlarsa Allah korusun, o şehirlerin geleceği aydınlık olmaz." diye konuştu.

Erciyes'teki kayak merkezine değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"Dünyada kayak merkezi gerçekleştirmiş bir yerel yönetim yok. Büyükşehir Belediyemizin Erciyes AŞ'sinin açıkladığı rakam, 'geçen yıl buradan Kayseri bütçesine 100 milyon dolarlık katkıda bulunduk' diyorlar. Geçen hafta da Erciyes'te 600 yataklı bir otelin temelini attık. Şimdi Erciyes'te sıraya girdiler, oteller yapılıyor. Sıcak su araması başlayacak orada. Sadece 5 aylık bir kayak mevsimi değil, 12 aylık doluluk sağlandığında Kayseri ekonomisine bunun faydasının ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Tabi bir taraftan ekonomi, bir taraftan binlerce gencimiz çalışacak orada. Bir taraftan da Kayseri'nin sosyal yaşamı değişiyor. Büyük şehir havasına giriyoruz. Belediyeler Kayseri'deki kalkınmanın doğrusu dinamosu olmuşlardır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçede 80 günde 400 bin metrekare alanda 40 milyon liraya mal olacak 80 park yapacaklarını kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşmalarının ardından Özhaseki ve davetliler, Melikgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde aynı yerde düzenlenen Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 3 blok 81 dairenin kura çekimini de gerçekleştirerek, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Etkinliğe AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı.