Kayseri'de, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşüp ağır yaralandı

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Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nurtopu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 12 katlı binanın 8´inci katında oturan Mustafa T., evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Mustafa T.'nin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.