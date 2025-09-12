Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kayseri'de 7.7 milyon yıllık 3 fil kafatası bulundu

        Kayseri'de 7.7 milyon yıllık 3 fil kafatası bulundu

        Kayseri'deki Yamula Barajı civarında sürdürülen fosil kazılarında 7,7 milyon yıllık 3 fil kafatası gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 12.09.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bulundu! 7.7 milyon yıllık, 3 adet...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yamula Barajı civarında 2017 yılında bir keçi çobanının ihbarı üzerine bulunan ve bir yıl sonra bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

        Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nın çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Kayseri Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu'nun bilimsel danışmanlığında fosil kazıları yürütülüyor.

        Zürafa, fil, mamut, gergedan, 3 toynaklı atlar, bovit diye bilinen boş boynuzlu koyun, keçi, antilop ile kaplumbağa ve domuz fosilinin de bulunduğu bölge fosil çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

        REKLAM

        "BİZ ORAYA ARTIK 'FİL BÖLGESİ' DİYORUZ

        Uzman Arkeolog Ömer Dağ, baraj çevresindeki kazıları ekip arkadaşlarıyla sürdürdüklerini söyledi.

        Kazıda bu yıl ağırlıklı olarak fil fosilleri keşfettiklerini belirten Dağ, "Bu sene fil senesi diyebiliriz. Kazıların başladığı 2018'den bu zamana kadar 2 kafatası bulabilmiştik ama bu yıl sadece bir sezonda 3 kafatası tespit ettik. Bir tanesinin yanında alt çenesi de mevcuttu. Defans (fillerin en uzun dişleri) işlerinin korunma durumları biraz kötüydü ama 3 tane kafatası da tama yakındı" diye konuştu.

        Dağ, bölgenin tarihlendirilmesi için radyoizotop analizi yaptırdıklarını vurgulayarak, "Çevril ve Taşhan bölgemiz 7,7 milyon yıl çıktı. Hırka bölgemiz 7,5 milyon yıla tarihlendirildi. Yaşlandırma için 7,7 milyon yıl diyebiliriz. Fil fosillerini Çevril Mahallesi dediğimiz noktada bulduk, aslında biz oraya artık 'fil bölgesi' diyoruz çünkü ağırlıklı olarak fil fosillerini orada keşfettik. Bulduğumuz fosillerin kimisinin arasında 100 metre, kimisinin arasında 200-300 metre mesafe vardı. Bu sene fil yönünden çok zengin bir sene oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        DÜNYA LİTERATÜRÜ TARAFINDAN İLGİ ÇEKİCİ BULUNDU

        Kayseri'deki fosil kazılarının en büyük özelliğinin megafauna (dev hayvan) özelliği taşıması olduğunu anlatan Dağ, dev fosillerin korunma durumunun ve büyüklüğünün dünya literatürü tarafından da dikkat çekici bulunduğunu dile getirdi.

        Fosillerin bölgenin paleocoğrafyası (geçmiş dönemdeki coğrafyası) hakkında da bilgiler verdiğine dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

        "Fillerin bir noktada toplanması, yoğun olduklarının gözlemlenmesi, bulduğumuz noktanın paleocoğrafyası hakkında bilgi veriyor. Çünkü tespit ettiğimiz bazı fil türleri, bataklık ortamda alt çenesiyle bataklığı kazıyarak aslında yiyeceğini buluyor. Kimi fil örneklerinin de tamamen ağaçtaki o filizlerden beslenerek, ağacı devirerek beslendiğini gözlemleyebiliyoruz. Aslında biz fosillerin farklı farklı noktalarda bulunmasını, tamamen o dönemki paleocoğrafyayla alakalı olduğu kanısına varıyoruz."

        Dağ, bu sezon ayrıca üç toynaklı at, gergedan fosilleri ile etçiller (carnivora) grubuna ait kılıç dişli kaplan fosili bulduklarını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fil kafatası
        #kayseri
        #yamula
        #fosil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Habertürk Anasayfa