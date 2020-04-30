Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde bulunan 7 müstakil ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma ekipleri evlerin çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Evlerde yaşayanların yiyecek ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Evlerde yaşayanların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.