Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'ndeki bir apartmanda çalışan bina görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bina görevlisinin hastanedeki koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bina görevlisinin çalıştığı 7 katlı apartman karantina altına alındı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. 25 dairenin bulunduğu apartmanda giriş ve çıkışlara izin verilmedi. DHA'nın haberine göre; binanın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

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