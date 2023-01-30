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Kayseri'de 66 kavşakta "Yeşil Dalga" uygulamasına geçildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım çalışmaları kapsamında trafik yoğunluğunun yaşandığı 10 arterde bulunan 66 kavşakta "Yeşil Dalga Uygulaması"nı hayata geçirdi. Kentte trafiğe yönelik çalışmalarla şimdiye kadar 94 adet kavşak akıllı hale getirilirken, mevcut trafiğin yüzde 80'inin yönetilecek konuma geldiği belirtildi

Giriş: 30.01.2023 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de 66 kavşakta
İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımın daha konforlu ve daha kolay olması için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından akıllı ulaşım çalışmaları çerçevesinde toplam 10 arterde bulunan 66 kavşakta "Yeşil Dalga Uygulaması" başlatıldı.

Uygulama ile bir kavşaktan hareket eden araçların önündeki kavşaklara gelmeden önce yolun hız limitlerine göre belirlenmiş sürelerde yeşil sinyallerinin açılarak duraklamadan seyahatlerine devam etmeleri amaçlanıyor.

Erkilet Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Nuh Naci Yazgan Bulvarı, Battalgazi Bulvarı, Talas Bulvarı, Seher Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı ve Çevreyolu üzerindeki 66 kavşakta araçların kırmızı ışığa takılmadan seyahatleri sağlanarak trafik yoğunluğu en aza indirildi.

Öte yandan, Akıllı Trafik Yönetimi'nin gerçekleştirildiği Trafik Kontrol Merkezi ile, bu zamana kadar 94 adet kavşak akıllı hale getirilirken, mevcut trafiğin de yüzde 80'inin yönetilecek konuma geldiği belirtildi.

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