Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki işçileri taşıyan servis midibüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.