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        Haberler Gündem Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:43
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        Kayseri'de zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki işçileri taşıyan servis midibüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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