41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "nitelikli yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nin saklandığı adresi tespit etti.

Müstakil eve düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.