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        Haberler Gündem Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 11 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 11 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:23 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:23
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        Yangında 11 kişi dumandan etkilendi
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        Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

        Yükselen duman, kısa sürede binanın içine yayıldı. Binada yaşayanlar, dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonlarına çıktı.

        İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, 15 dakikalık çalışma ile söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 11 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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