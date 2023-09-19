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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de 30 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 30 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahla yaralama suçundan firari hükümlü kovalama sonucunda yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 07:08 Güncelleme: 19.09.2023 - 07:09
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        30 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahlı yaralama suçundan da yakalaması olan hükümlü T.P'nin (33) adresini tespit etti.

        AA'nın haberine göre, adres yakınlarında görülen ve kaçmaya çalışan T.P, kovalamaca sonucunda yakalandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.P'nin işlemleri sürüyor.

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