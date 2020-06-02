Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu Ş.H, B.K. ve K.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.