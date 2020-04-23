Kayseri'de 23 Nisan etkinlikleri evlerden online yapıldı

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl evlerde düzenlenen etkinlikleri internet üzerinden ve yerel televizyon kanalları aracılığıyla çocuklarla buluşturdu.
Yerel televizyon kanalları ve YouTube üzerinden "KayseriMEM" kanalından yapılan program, Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğretmenler ve öğrencilerin online katılımıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Günaydın programda yaptığı konuşmada, çocukların geleceğin umudu olduğunu söyledi.Ülkenin ve milletin her alanda gelişmesi için en büyük güç kaynağının çocuklar olduğunu belirten Günaydın, şunları kaydetti:
"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın büyük gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan tarihinin milletimizin geleceğinin inşasında önemli görevler üstlenecek siz sevgili çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi, size verdiği değerin ve önemin bir göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."
İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci de çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini dile getirdi.
Geleceğe birlik ve beraberlikle umutla baktıklarını anlatan Ekinci, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla törenleri, aynı geçmişte yaptığımız gibi coşkuyla ve büyük bir heyecanla kutlayalım istedik. Sizleri salonumuza davet edemedik, çağıramadık. Sizlerle karşı karşıya göz göze olamadık ancak dedik ki bizim gençlerimizin bizim çocuklarımızın hepsi birer bayraktır. Hepsi bayrağımızın birer temsilcisidir. Bunun için salonumuzu sizin yerinize bayraklarımızla donattık." ifadelerini kullandı.
Programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Milli Eğitim Müdürü Ekinci ve personel Türk bayrağı sallayarak gökyüzüne ay yıldızlı kırmızı balonlar bıraktı.Konuşmaların ardından anaokulu ve ilkokulu öğrencileri tarafından okunan şiirler ve şarkılarla devam eden programda, çocukların evlerinden düzenlediği halk oyunları, masa tenisi, tekvando ve jimnastik gibi gösterilere yer verildi. Online programda yabancı uyruklu çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları da yer aldı.
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