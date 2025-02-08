Kayseri'de 209 bin 400 makaron ele geçirildi
Kayseri'de 209 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 08.02.2025 - 01:55 Güncelleme: 08.02.2025 - 01:55
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 209 bin 400 doldurulmuş makaron, 1 ton 200 kilogram tütün ve 7 bin 800 boş sigara paketi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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