İki otomobil çarpıştı! 2 ölü, 6 yaralı

AA'nın haberine göre, ilçenin Yukarı Mahalle Komando Caddesi'nde İ.Ü. yönetimindeki otomobil ile İ.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücülerin yaşamını yitirdiği kazada, yaralanan O.K, O.K, K.A, K.K, G.K. ve M.H.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.