Kayseri'de 2 kişi böbrek nakliyle hayata tutundu

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ERÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tutkun Talih, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde merkezlerine getirilen organları kabul ederek iki hastanın yeni hayatlarına başlamasına vesile olduklarını belirtti.

Talih, Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Organ Nakli Merkezinde, 9 yıldır diyalize bağlı yaşayan 50 yaşındaki B.T'ye Adana'da kocası tarafından öldürülen bir kadının böbreğinin nakledildiğini, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Böbrek yetmezliği bulunan 30 yaşındaki S.E'nin de 14 yıldır diyalize girdiğini anlatan Talih, trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen bir kadının böbreğinin de bu hastaya hayat verdiğini söyledi.

Her iki hastaya da böbrekleri başarıyla naklettiklerini anlatan Talih, "Hastalarımız artık hiç diyalize girmiyor, yeni böbrekleri ile yeni ve daha konforlu bir hayata başlamış oldular. Bu organ bağışı ve tedavi süreçlerini tek bir cümle ile özetlemem gerekirse; her biri bir film senaryosu olacak kadar yoğun emek, maneviyat, başarı, çaba içeriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli ekiplere ve nakil merkezlerine sahip olduğunu belirten Talih, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaklaşık 27 bin kişi karaciğer veya böbrek yetmezliği nedeniyle organ bekliyor. Aşılması gereken en önemli sorun, kadavra bağış oranındaki yetersizlik. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. 18 yaşından büyük, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir. Organ bağışı, bir nevi vasiyettir."

Talih, nakillerin gerçekleşmesinde katkısı olan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Akyıldız'a, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir'e Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Sözüer'e, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koçyiğit ile organ nakli tedavisinin her aşamasında fedakarca emek veren sağlık ekibine teşekkür etti.