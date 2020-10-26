Kayseri'de 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarında tutuksuz sanıklar stajyer avukat F.K. ve eski astsubay Ö.K. ile avukatları hazır bulundu.

İfadelerinde örgüt üyeliği suçlamasını reddederek terör örgütüyle hiçbir bağlarının olmadığını öne süren sanıklar beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar F.K. ve Ö.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getiren heyet, istinaf sürecini de göz önünde bulundurarak mevcut durumlarının devamına hükmetti.