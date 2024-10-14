Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, meslektaşı olan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, şunları söyledi: "Doktorlar bisiklet turumuzun ikincisini yapıyoruz. Devlet Hastanesi bahçesinden başlayıp, Düvenönü, meydan, şehitliğimizden millet bahçesi ile beraber bizim hekimler bahçemiz ile sonlanacak. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, üniversiteden gelen tıp fakültesi öğrencilerimiz katılıyor. Sağlığın, egzersizin bizim için önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu etkinlikte aynı zamanda meslektaşımız olan Dr. Memduh Büyükkılıç hocamıza ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz."