Kayseri'de 2 bin 300 yıl önce de ithalat varmış

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe (Kaniş Karum) Ören Yeri'nde kazı çalışmaları yaklaşık 75 yıldır devam ederken, çıkarılan belgelerle Anadolu tarihi aydınlatılmaya devam ediyor.
İHA'nın haberine göre Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ören yerinde bu sezon yürütülen çalışmalarda Kayseri’nin Helenistik Dönem’de uzak coğrafyalarla olan ilişkileri kanıtlanmış oldu.
Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Burcu Tüysüz’ün aktardığı bilgilere göre, 75 yıldır kazı çalışmaları devam eden Kültepe’de tespit edilen Helenistik Dönem’e ait yapılar üzerindeki çalışmalarda önemli sonuçlara ulaşıldı.
Burcu Tüysüz, "Bunlardan biri Kayseri’nin Helenistik Dönem’deki ticari ilişkilerine ışık tutacak verilerdir. Bununla ilgili olarak iki mühürlü amfora kulp parçası tespit edilmiştir. Antik Çağ ticaretinde zirai maddelerin ihracatında kullanılan bu amforalar, Kültepe’ye ve Kayseri’ye bölge dışından gelen tüketim ürünlerinin kanıtıdır.
Bu yıl tespit edilen amfora kulplarından birinin üzerinde Rhodos adasına, diğerinin üzerinde ise Thasos adasına ait mühür bulunmaktadır. Rhodos adasına ait örnek, yönetici Kleonymos II'ye ait mührü taşımaktadır ve onun yöneticilik tarihi MÖ 182 yıllarıdır. İkinci mühür Thasos adasına ait yönetici Gorgos’un ismini taşımaktadır. Onun faaliyet yılları ise MÖ 226-208'dir.
Bu iki örnek Kültepe’de Helenistik Dönem’de Rhodos adası ve Thasos adasına ait ürünlerin kullanıldığını göstermektedir. Bu ürünlerin burada yaşayan halk tarafından tercih edilmesi ise sosyo-ekonomik yapı hakkında ipucu vermektedir.
Bu bağlamda baktığımızda şehirde alım gücü yüksek beğeni sahibi kesimin yaşadığını görmekteyiz. Bu önemli veriler, kısıtlı alanlarda yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Burada yapılacak olan Helenistik Dönem kazıları ve bu kazılardan elde edilecek yeni veriler, şüphesiz ki Kayseri’nin ve Kültepe’nin Helenistik Dönem kültürünün daha açık bir şekilde anlaşılmasına katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu ve Öğretim Elemanı Burcu Tüysüz, kazıların yürütülmesine destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Türk Tarih Kurumu'na, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve Kültepe’de özellikle Helenistik Dönem çalışmalarının yoğunlaşmasına destek sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne teşekkür etti.
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