Kayseri'de 13. kattan düşen genç öldü

İlçeye bağlı Anayurt Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde, R.G'nin (22) oturduğu binanın 13. katından düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, olay yerine gitti.

AA'nın haberine göre; ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. R.G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.