AA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'nde ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlardan bazılarının yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurdukları hastanelerde Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine ekmek yapmak için bir arada bulunan kadınların yaşadığı 10 evde, 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.