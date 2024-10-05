Kayseri'de 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kayseri Gastronomi Günleri" etkinlikleri kapsamında 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı.
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Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri etkinlikleri kapsamında 1 tonluk sucuk döner pişirildi.
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Şefler tarafından kesilen sucuk döner vatandaşlara ikram edildi.
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Sucuk döner kesme deneyimi yaşayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gazetecilere, dün başlayan Kayseri Gastronomi Günlerine beklentinin üzerinde katılım olduğunu söyledi.
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Geçen yıl aynı yerde düzenlenen etkinlikte tek kazanda 1 ton mantı pişirerek vatandaşlara ikram ettiklerini anımsatan Büyükkılıç, "Bu sene de 1 tonluk sucuk döner hazırladık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Önümüzdeki yıl da sürpriz ikramlarımız olacak. Kayserimiz her zaman olumlu anılmaya değer bir şehir" diye konuştu.
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