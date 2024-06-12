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        Haberler Gündem Kayseri'de 1 kişiyi tabancayla öldüren, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralamıştı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişiyi tabancayla öldüren, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:34 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:32
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        1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralamıştı
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        Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'ne gelen Umut Y, Selçuklu Sokak'taki müstakil bir evde oturan ve cezaevindeki babasının husumetlisi olduğu iddia edilen Yaşar A'ya tabanca ile ateş açtı.

        Daha sonra evin karşısındaki binada oturan bir başka husumetlisi Durmuş K'yi de bıçaklayan Umut Y. olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Yaşar A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Umut Y. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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