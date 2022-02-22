Kayseri'de 1 kilodan fazla esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K'nin Felahiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlının evine düzenlenen operasyonda, çatının farklı bölümlerine gizlenmiş 1 kilo 260 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

AA'nın haberine göre; olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.