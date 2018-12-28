Kayseri Cuma namazı saati, Kayseri il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cami ve mescitlerde cuma namazı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar, "Kayseri Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, cevabı...

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kayseri Cuma namazı öncesi, vatandaşlar, "Kayseri cuma namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kayseri 5 günlük namaz vakitleri tablosu yayınlandı. İşte Kayseri namaz saatleri ve Cuma namazı saati...

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ: 12.45

Kayseri İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Aralık 2018 Cuma 06:20 07:48 12:45 15:10 17:31 18:54 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:20 07:48 12:46 15:11 17:31 18:54 30 Aralık 2018 Pazar 06:20 07:49 12:46 15:11 17:32 18:55 31 Aralık 2018 Pazartesi 06:21 07:49 12:47 15:12 17:33 18:56 01 Ocak 2019 Salı 06:21 07:49 12:46 15:13 17:33 18:56 02 Ocak 2019 Çarşamba 06:21 07:49 12:47 15:13 17:34 18:57 03 Ocak 2019 Perşembe 06:21 07:49 12:47 15:14 17:35 18:58

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN SEVABI NEDİR?

Hz. Peygamber, “Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir” (Buhari, Ezan, 30) buyurarak cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan daha faziletli olduğunu belirtmiş ve Müslümanları cemaatle namaz kılmaya teşvik etmiştir. Bir başka hadis-i şeriflerinde de: “Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onlara Musallat olur. Öyleyse cemaate devam ediniz! Çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt yer.” (Ebu Davud, Salat, 47) buyurmuştur.



Namazı cemaatle kılmak kimi alimlere göre sünnet-i müekkede, kimilerine göre vaciptir. Onun için cemaate gitmeye engel bir durum olmadıkça, namazları cemaatle kılmak gerekir. Ayrıca namaz kılmak için camiye gitmek de büyük sevaptır. Hz. Peygamber camiye giderken atılan her adımdan dolay kişinin bir derece yükseltilip, bir günahının silineceğini haber vermiştir (Buhari, Mesacid, 53; Ebu Davud, Salat, 49).