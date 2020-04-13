Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ilçelere 25 bin litre dezenfektan desteği

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle merkez dışında kalan ilçelere 25 bin litre dezenfektan desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye dezenfeksiyon çalışmalarına başladığı ilk günden itibaren şehir merkezindeki tüm çalışmaları ilçelerde de gerçekleştiriyor.

İlçe belediyelerinin kendi çalışmalarını yapabilmeleri için gerekli malzemeler gönderilerek dezenfeksiyon işlerinde süreklilik sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi merkez dışında kalan ilçe belediyelerine nano gümüş içerikli 25 bin litre dezenfektan ile dezenfeksiyon işlemlerini yapacak personelin virüse karşı kendini koruyabilmesi için n95 maske, tulum, gözlük, eldiven ve tıbbi maske desteğinde bulundu.