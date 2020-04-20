Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ laboratuvarlarında dezenfektan üretimine başladı

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında özel izinle el dezenfektanı üretimine başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ laboratuvarlarda incelemelerde bulunarak Genel Müdür Özgür Özdemir’den dezenfektan üretimine ilişkin bilgiler aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, KASKİ laboratuvarlarında el dezenfektanı üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığından özel izin alındığını ifade etti.

Koronavirüsle mücadele sürecinde maliyeti düşürmek ve başta sağlık kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma başlattıklarını aktaran Büyükkılıç, hastane girişleri ile insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelere de el dezenfektanı üniteleri konulacağını belirtti.

İlk etapta Kayseri Şehir Hastanesine bin, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesine ise 500 litre el dezenfektanı gönderildiği dile getiren Büyükkılıç, ilçe belediyelerinin ihtiyaçlarının da karşılanacağını kaydetti.

KASKİ laboratuvarlarının aylık 45 ton dezenfektan üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi.