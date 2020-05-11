Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 400 binden fazla maske üretti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 400 bini aşkın maske üretti.

11.05.2020 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 400 binden fazla maske üretti
AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerine azami derecede uyulması ve bu süreçteki ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kovid-19 salgınının önlenmesi için sürdürülen mücadelede üretmeye devam ettiklerini anlatan Büyükılıç, bu süreçteki en önemli ihtiyaçlardan dezenfektanı KASKİ Genel Müdürlüğü, maskeleri ise KAYMEK kanalıyla ürettiklerini, halkın ihtiyaçlarını asgari düzeye indirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK'in maske üretimine hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, toplam üretilen maske sayısının 400 bini aştığını, üretilen maskeleri başta sağlık kuruluşları ve güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlara gönderdiklerini, ayrıca odalar vasıtasıyla esnafa, zabıta birimleri vasıtasıyla da vatandaşlara maske dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İnanılmaz anlar! Gladyatör kaplandan canını zor kurtarmış
İnanılmaz anlar! Gladyatör kaplandan canını zor kurtarmış
Vücuttaki bakteriyi söküyor! Evde yetiştirmek için...
Vücuttaki bakteriyi söküyor! Evde yetiştirmek için...
Koparmanın cezası 146 bin TL
Koparmanın cezası 146 bin TL
Dolgu yaptırdığı dudağı düşmüştü! İşte son hali
Dolgu yaptırdığı dudağı düşmüştü! İşte son hali
Etiyopya’da 110 milyon dolarlık soygun önlendi
Etiyopya’da 110 milyon dolarlık soygun önlendi
Doğu'da sıcaklıklar 2 ile 4 derece artacak
Doğu'da sıcaklıklar 2 ile 4 derece artacak
Fatsa'da Türk Kızılay'dan bin kişiye sıcak yemek - ORDU
Fatsa'da Türk Kızılay'dan bin kişiye sıcak yemek - ORDU
Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye para cezası
Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye para cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X