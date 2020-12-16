KAYSERİ - Bir evde uyuşturucu kullanan 8 kişi gözaltına alındı

AA

Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.Operasyonda uyuşturucu kullandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira ceza kesildi.Ayrıca zanlılara uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan da işlem yapıldı.