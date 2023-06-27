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Kayseri bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 28 Haziran 2023 Kayseri Kurban Bayramı namazı saati belli oldu

Kayseri bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 28 Haziran 2023 Kayseri Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu

Türkiye artık Kurban Bayramı'nı bekliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, her bayram olduğu gibi bu bayramı da namazla karşılamak adına camilere akın edecek. 28 Haziran Çarşamba günü ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'ndaki namaz saatlerini bir araya getirdik. İşte, Diyanet tarafından duyurulan Kayseri Kurban Bayramı namazı saati...

Giriş: 27.06.2023 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam dünyasında artık Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyişe geçildi. Bu bayramda hem kurban keserek hem de namaz kılarak ibadet edecek milyonlarca vatandaşımız için il il bayram namazı vakitlerini ve bayram namazının nasıl kılınacağına dair bilgileri derledik! İşte, 28 Haziran Çarşamba günü Kayseri bayram namazı vakti...

  • KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri'de Kurban Bayramı namazının saat 05:08'de kılınacağını duyurdu.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

     

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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