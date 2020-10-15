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Lige sahasında İzmit Belediyespor'a 69-68 yenilerek başlayan, ikinci haftada deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 90-88, üçüncü maçında da sahasında Galatasaray'a 79-74 mağlup olan Kayseri ekibi, puan cetvelinde 11. sırada yer alıyor.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Kayseri Basketbol'un başantrenörü Avcı, yeni ve çok genç bir takım oluşturduklarını belirtti.

Avcı, yeni transferlerin de çok genç olduğuna dikkati çekerek, "Sezon başında süreye ihtiyacımız olduğunu belirtmiştik. 4-5 maç zorlanırız demiştik. Bunun üstüne federasyonun fikstür değişimiyle bir ayda 8 maç oynayacak olmamız da bizim için kötü oldu." diye konuştu.

"HİÇBİR MAÇA TAM KADRO ÇIKAMADIK"

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerini de yaşadıklarını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Kadın basketbol liginde Kovid-19 vakası sadece bizim takımda çıktı. Bu yüzden 7 kişi, farklı zamanlarda takımdan ayrı kaldı. Antrenmanları hep eksik yaptık. Sahaya hiçbir maçta tam kadro çıkamadık. Geldiğimiz noktada skor anlamında güzel şeyler yapamamış olsak da oyun anlamında müthiş bir mücadele sergiliyoruz. Oyunculardan beklediğim her şeyi görebiliyorum. Çok ciddi bir ışık görüyorum takımda. Son 4-5 yılın en iyi takımı diyebilirim."

Avcı, Kylee Shook'un sözleşmesini beklenen verimi alamadıkları için karşılıklı olarak feshettiklerini, yeni bir uzun oyuncu arayışında olduklarını dile getirdi.

"NE ÇALIŞIYORSAK MAÇTA SAHAYA YANSITABİLİYORUZ"

Pandemiden dolayı lig öncesinde yapılan 2 turnuvaya katılamadıklarını hatırlatan Avcı, ligin ilk haftalarının kendileri için hazırlık dönemi gibi geçtiğini söyledi.

Avcı, takımın mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bu eksik kadroya rağmen bizi kolay yenen takım olmadı. Hepsiyle başa baş mücadele ettik. Hatta tüm maçları kazanabilecek noktaya geldik. Ne çalışıyorsak maçta sahaya yansıtabiliyoruz. Bu benim için çok önemli ancak takım olarak bugüne kadar 2 antrenman yapabildik. Bunları mazeret olarak görmüyoruz ama takımın durumunu değerlendirirken bunları da gözden kaçırmamak lazım. Tam kadro sahaya çıktığımız gün, yeterli sayıda antrenman yapabildiğimiz gün, göreceksiniz çok yukarılara çıkacağız."

Sezonun kendileri için şanssızlıklarla başladığına işaret eden Avcı, "Biz bu yıl yeni bir takım kurduk. Bu yeni takımla istediğimiz kadar çalışamadan lig başladı. Bu dönemde eksik oyuncularımız var. Bunların hepsini şanssızlık olarak görüyorum. Ama takımımdan umutluyum. Hem yerli hem de yabancı oyuncuların gelişmeye açık olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Avcı, her şeye rağmen hedeflerinden şaşmadıklarını, ligi ilk 8 içinde bitireceklerine inandığını, hatta daha yukarıya oynayacak hale gelebileceklerini sözlerine ekledi.