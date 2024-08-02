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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kayra Özdemir çeyrek finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli judocu Kayra Özdemir yarı finale yükseldi

        Milli Judocumuz Kayra Özdemir, kadınlar +78kg çeyrek finalinde son olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:03
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        Kayra Özdemir yarı finalde
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo çeyrek final karşılaşmasında Japon Akira Sone'yi altın puanla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

        Champ-de-Mars Arena'da oynanan karşılaşmada Kayra Özdemir, son olimpiyat şampiyonu rakibi Akira Sone'yi yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Özdemir, yarı finalde İsrailli sporcu Raz Hershko ile 17.00'de başlayacak olan akşam seansında finale çıkmak için mücadele edecek.

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