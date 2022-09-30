Kaynak yapılan kamyonun deposu patladı: 3 yaralı

Artvin'in Hopa ilçesindeki sanayi sitesinde meydana gelen olayda, Adnan Karaibrahimoğlu'na ait iş yerinde bir kamyonun kaynak yapılan yakıt deposu patladı. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Yaralanan iş yeri sahibi Adnan Karaibrahimoğlu ile ismi öğrenilemeyen çalışanı ve kamyon sürücüsü, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.