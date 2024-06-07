Kaynak yaparken ormanı yaktılar iddiası!

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Denizli'de 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda dün çıkan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerin, bir fabrika inşaatında kaynak yaparken, kıvılcımın sıçraması sonucu yangına neden oldukları ileri sürüldü.

30 HEKTARLIK ALAN YANDI

Akan Mahallesi'ndeki fabrika ve düğün salonları ile bir otelin yakınında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

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İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 100. Yıl Atatürk Ormanı'ndaki yangına, bir fabrika inşaatında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi. Sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu, hızla ilerleyen alevlerin ormana sıçradığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında fabrika inşaatında kaynak yapan S.M., H.M. ve M.M. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aktepe Mahallesi'ndeki diğer yangının nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.