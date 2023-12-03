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        Haberler Gündem Eğitim Kaymakamlık sınavı soru cevapları yayınlandı, tıkla ve indir! 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaymakamlık sınavı soru cevapları yayınlandı! 2023 ÖSYM Kaymakamlık Sınavı sonuçları

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sona erdi. 165 dakika süren ve Türkiye'nin dört bir yanında binlerce adayın katılım gösterdiği zorlu sınavın sonuçlarının ne zaman duyurulacağı tarih ile soru ve cevapların nasıl öğrenileceğine dair detayları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 16:09 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:09
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        • 1

          İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için artık beklenen gün geldi çattı. ÖSYM tarafından 7 ilde düzenlenen sınavda adaylara 120 soru sorulacak ve 165 dakika zaman tanınacak. İşte, söz konusu sınav sonrası gündem olan Kaymakamlık Sınavı soru cevapları ile sonuçlarına dair bilgiler...

        • 2

          2023 KAYMAKAMLIK SINAVI SORU CEVAPLARI YAYINLANDI

          2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı saat 10.00'da başladı. 165 dakika süren ve 12:45'de biten sınavın soru cevapları yayınlandı.

          Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 3 Aralık 2023 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.

        • 3

          KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM takvimi ile Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuçları 28 Aralık 2023 tarihinde 10.00'dan duyurulacak.

          Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

        • 4

          2023 KAYMAKAMLIK SINAVI MERKEZLERİ;

          010 ADANA
          062 ANKARA/ÇANKAYA
          067 ANKARA-YENİMAHALLE
          210 DİYARBAKIR
          250 ERZURUM
          341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
          343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
          352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
          610 TRABZON

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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