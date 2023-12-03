İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için artık beklenen gün geldi çattı. ÖSYM tarafından 7 ilde düzenlenen sınavda adaylara 120 soru sorulacak ve 165 dakika zaman tanınacak. İşte, söz konusu sınavın başlaması ile gündem olan Kaymakamlık Sınavı soru cevapları ile sonuçlarına dair bilgiler...