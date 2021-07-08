Kaymakamlık sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM Kaymakamlık sınavı öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN 2021?

Bu yıl düzenlenecek Kaymakamlık sınavına kısa süre kaldı. Sınav 10 Temmuz günü yapılacak. 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Ankara'da düzenlenecek.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV SONUÇLARI

2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı giriş sınavı sonuçları da ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre 12 Ağustos günü adayların erişimine sunulacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ