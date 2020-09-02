Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

AA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-Kaymakamlık, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Eylül'e kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.