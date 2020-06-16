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Kaymakamdan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kadınların gönüllü olarak ürettiği maskeler paketlenerek, Kaymakam Ali Açıkgöz tarafından köylerdeki vatandaşlara dağıtılıyor.

16.06.2020 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Kaymakamdan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
AA

İlçede, mart ayında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasının ardından Halk Eğitim Merkezi'nde standartlara uygun maske üretimi yapan gönüllü kadınlar, çalışmalarına devam ediyor.

Paketler halinde hazırlanan maskelerin üzerinde ise Kaymakam Açıkgöz'ün "Çin'in Wuhan eyaletinin Cide'ye uzaklığı tam 9 bin 540 kilometredir. Bu kadar uzak mesafeden Cide'ye gelmeyi başaran bu virüsün yakınlarınızdaki insanlardan size bulaşmaması için lütfen maske takın." notu yer alıyor.

Kaymakam Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 63 köyde 47 bin maske dağıttıklarını belirterek, vatandaşları maske takmaları konusunda bilinçlendirmek amacıyla maske paketlerinin içinde not da yer aldığını belirtti.

Açıkgöz, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak üzere çalışmaları bizzat yürütüyordum. Bir pazar yerinde vatandaşlarımızın maske almak için yanımızda büyük bir kalabalık oluşturduğunu fark ettik. Maskeleri olmadığını ve sosyal mesafeye dikkat etmediklerini görünce bir vatandaşımıza, bu virüsün Cide'ye nereden geldiğini sordum. 'Çin'den geldi' dedi. Bunun üzerine kalabalığa döndüm ve dedim ki Çin'den buraya gelmeyi başaran bu virüs, maske takmazsanız yakınınızdaki insanlardan size kolayca bulaşır. O günden sonra vatandaşlarımıza kalabalık oluşturacakları yerlerde maske dağıtmamaya ve ev adreslerine beşli paketlerde maske dağıtmaya karar verdik. Bu uyarı metnini ise dağıttığımız paketlere yazarak vatandaşlarımıza bir hatırlatmada bulunmak istedik."

Açıkgöz, koronavirüsle mücadelelerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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