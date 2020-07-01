Kaymakam Mehmetbeyoğlu selin etkilediği mahallede incelemelerde bulundu - VAN

AA

Selin etkili olduğu mahalleye giden Mehmetbeyoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Olayın yaşandığı andan itibaren devletin bütün birimleriyle harekete geçtiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, yaraların en kısa sürede sarılacağını vurguladı.Her zaman vatandaşların yanında olduklarını aktaran Mehmetbeyoğlu, "Belediye ve kaymakamlık olarak hemen köye müdahalede bulunduk. Mahallede hasar tespit çalışmalarını yaptık. Devletimiz aracılığıyla gereken desteği vererek en kısa sürede bütün yaraları saracağız." dedi.