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Kaymakam maaşı ne kadar? 2022 Kaymakam maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı

Kaymakam maaşı ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. 2022 Ocak ayından itibaren Kaymakamlar ne kadar maaş alacaklar? TÜİK aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında emekli ve memur maaşı zammı oranları belli oldu. Verilerin açıklanmasıyla beraber kaymakam maaşlarına da zam geldi. Ancak Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına ek bir zam açıklamasında bulunması bekleniyor. Peki, Memur zammı sonrası yeni ve zamlı en yüksek, en düşük kaymakam maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı Kaymakam maaşları

03.01.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Kaymakam maaşı 2022: Ocak Memur zammı sonrası yeni ve zamlı en yüksek, en düşük kaymakam maaşları ne kadar oldu?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve haziran aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

2022'DE MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

2022 KAYMAKAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 28569
Genel müdür (1/4) 16177 20621
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 10869
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6727
Öğretmen (1/4) 6587 8397
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 18899
Başkomiser (3/1) 8522 10863
Polis memuru (8/1) 7465 9515
Uzman doktor (1/4) 10126 12908
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147
Mühendis (1/4) 8703 11094
Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999
Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535
Vaiz (1/4) 6844 8724
Avukat (1/4) 8311 10593
En düşük memur maaşı 4880 6221
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
2 çocuk yardımı esas alınmıştır

2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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