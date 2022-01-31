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Kaymakam maaşları 2022: Ek zam sonrası en düşük kaymakam maaşı ne kadar, kaç para oldu? Güncel Kaymakam maaşları

Kaymakam maaşları 2022: Ek zam sonrası en düşük kaymakam maaşı ne kadar, kaç para oldu?

Şubat ayı için geri sayım başlamışken binlerce kaymakamın en çok merak ettiği konulardan biri de güncel kaymakam maaşları oldu. Bilindiği gibi 3 Ocak'ta TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2022 ilk dönem memur maaşları da belli oldu. Şubat ayı maaşlarını çekmek için hazırlanan kaymakamlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tarafından açıklanan ek zam sonrası 2022 Kaymakamlık maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ek zam sonrası en düşük kaymakam maaşı ne kadar, kaç para oldu? Kaymakam maaşları 2022

31.01.2022 - 15:50 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına için açıklanan ilk zam oranı yüzde 27.47 olarak açıklanmıştı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada  yüzde 2.5 daha ek zam yapıldığını ve memura toplam zammın yüzde 30,5 olduğunu duyurmuştu. 

    Şubat ayı memur maaşı ödemeleri için geri sayım başladı, 2022 Kaymakam maaşları ne kadar oldu sorusu gündeme geldi. İşte güncel kaymakam maaşları 

  • MEMUR MAAŞLARI YÜZDE 30 ZAMLANDI

    Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammı yüzde 7.5'e çıkardıklardı. Kararname 18 Ocak'ta TBMM'de onaylandı. Böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapıldı. 

  • 2022 KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
         
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 28569
    Genel müdür (1/4) 16177 20621
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 10869
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6727
    Öğretmen (1/4) 6587 8397
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 18899
    Başkomiser (3/1) 8522 10863
    Polis memuru (8/1) 7465 9515
    Uzman doktor (1/4) 10126 12908
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147
    Mühendis (1/4) 8703 11094
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535
    Vaiz (1/4) 6844 8724
    Avukat (1/4) 8311 10593
    En düşük memur maaşı 4880 6221
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır  

     

  • MEMUR MAAŞLARI EK ZAM ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILDI?

    Memur maaşları ek zam ödemesi 27 Ocak Perşembe günü yapıldı. Memurlar maaşlarını aldıkları PTT ve banka hesaplarından ek zam farklarını alabilecekler.

     

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